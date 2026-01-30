Estra e Confindustria Toscana Sud insieme dalla parte delle imprese e dei lavoratori

Estra e Confindustria Toscana Sud hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione. Le due realtà continueranno a sostenere le imprese e i lavoratori della regione, rafforzando il loro impegno nel sistema produttivo toscano. La decisione mira a garantire supporto stabile alle aziende locali e alle comunità, anche in un periodo di sfide economiche.

Arezzo, 30 gennaio 2026 –   Estra e Confindustria Toscana Sud rinnovano la loro collaborazione, confermando il proprio impegno a fianco del sistema produttivo toscano e delle comunità locali. Gli accordi sono diretti alle imprese associate a Confindustria Toscana Sud e, attraverso specifiche convenzioni, ai dipendenti delle aziende aderenti e alle loro famiglie. Le intese riguardano la fornitura di energia elettrica per le aziende e di energia elettrica e gas naturale per i lavoratori, con condizioni dedicate. Un modello costruito sulla chiarezza e sulla relazione diretta, pensato per rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

