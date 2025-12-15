Basket A2 | Libertas Livorno corsara a Rieti coach Diana sorride | Noi solidi e aggressivi venerdì mi aspetto un palazzetto pienissimo

La Libertas Livorno conquista una vittoria importante sul campo di Rieti, dimostrando solidità e aggressività. Coach Andrea Diana si mostra soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, che ha dominato quasi tutta la partita. In vista del prossimo appuntamento, l’allenatore si aspetta un palazzetto pieno e una prestazione ancora più convincente.

Solidi, attenti e aggressivi. Coach Andrea Diana sorride al termine della sfida che la sua Libertas Livorno ha dominato quasi interamente sul non semplice parquet del PalaSojourner di Rieti. Filloy e compagni hanno vinto alla fine per 64-75, ma negli istanti finale non è stato semplicissimo.

Il Jolly Libertas Basket Livorno torna al successo e lo fa con una vittoria di carattere davanti al proprio pubblico, superando la Sardegna Marmi Virtus Cagliari per 71-66 e interrompendo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive - facebook.com facebook