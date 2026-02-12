Galaxy s26 render ufficiali | 76 immagini rivelate

Questa mattina sono apparsi in rete numerosi render ufficiali del nuovo Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Sono state mostrate tutte le varianti di colore: nero, cobalto viola, blu cielo e bianco. Le immagini danno un’idea chiara del design e delle differenze tra i modelli. Ora si aspetta solo la presentazione ufficiale da parte di Samsung.

Una consistente fuga di render ufficiali ha mostrato per la prima volta l'intera gamma galaxy s26, s26+ e s26 ultra, presentando quattro colorazioni comuni: nero, cobalto viola, blu cielo e bianco. Le immagini enfatizzano un design sostanzialmente uniforme tra i modelli, con l' ultra distinto per un comparto fotografico avanzato e un alloggiamento dedicato per la s pen integrata. Il lancio è previsto per il 25 febbraio a san francisco.

