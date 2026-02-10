I nuovi rendering del Galaxy S26 sono comparsi online, offrendo un’immagine dettagliata del telefono da quasi ogni lato. Il dispositivo mantiene un design molto simile a quello del modello precedente, ma si distingue per un nuovo isolante sulla fotocamera. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare presto, mentre gli appassionati già osservano i cambiamenti.

nuovi rendering del galaxy s26 in nero emergono online offrendo una visione completa del dispositivo da molteplici angolazioni e confermando un design molto simile al modello precedente, ma con l’aggiunta di un vero isolante per la fotocamera. la gamma prevista comprende s26, s26+ e s26 ultra, tutti dotati di display piatti e cornici contenute; l’ultra si distingue per elementi posteriori aggiuntivi, una nicchia per la s pen e una gestione esclusiva del chip snapdragon 8 elite gen 5. la presentazione ufficiale è attesa per il 25 febbraio, con annunci che dovrebbero arrivare a breve da samsung. nuovi render del galaxy s26 mostrano lo smartphone da diverse angolazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy s26 render mostrano il telefono da quasi ogni lato

Approfondimenti su Galaxy S26

Samsung si prepara a presentare il nuovo Galaxy S26.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

