Il Napoli sta già pensando al futuro di Manna. A fine stagione, i dirigenti dovranno decidere se puntare ancora su di lui o cercare altre soluzioni. La situazione rimane aperta e tutto dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte nei prossimi mesi.

Non solo il campo. In casa Napoli si ragiona già sul futuro e sulle scelte che accompagneranno la prossima stagione. A tracciare uno scenario articolato è stato Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare le possibili decisioni del club, a partire dalla posizione del direttore sportivo Giovanni Manna. “Nei prossimi mesi dovrà valutare anche il lavoro di Giovanni Manna che, a mio modo di vedere, al momento è rivedibile. Il Napoli ha speso tanto, ha preso giocatori non tutti attribuibili a Conte. Alcuni non vedono il campo, altri sono già stati ceduti. Operazioni importanti come quella di Alisson Santos e di Giovanni sono costate parecchio e non erano obiettivi espressamente richiesti da Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Forzazzurri.net - Futuro Manna in bilico: valutazioni a fine stagione

