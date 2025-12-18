Guardiola Manchester City futuro in bilico | Maresca piano B dei Citizens! Cresce l’ipotesi di un addio a fine stagione del tecnico spagnolo

Il futuro di Pep Guardiola al Manchester City è sempre più incerto. Nonostante il contratto fino al 2027, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio al termine della stagione. In vista di questa eventualità, i Citizens stanno già valutando alternative, con Maresca come possibile piano B. La situazione apre nuovi scenari per il club, che si prepara a ridefinire il proprio progetto tecnico.

Guardiola Manchester City,: cresce l'ipotesi di un addio a fine stagione. Nonostante il rinnovo fino al 2027, il ciclo del tecnico sembra al termine Il Manchester City sta iniziando a pianificare il futuro di fronte alla concreta possibilità che Pep Guardiola lasci il club alla fine di questa stagione. Dopo un decennio straordinario all'Etihad .

