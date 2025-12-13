Cecina | Ladro inseguito e bloccato da due agenti di polizia locale denunciato trentenne

Durante un pattugliamento nel centro di Cecina, due agenti di polizia locale hanno inseguito e bloccato un uomo di 30 anni, successivamente denunciato. L'operazione fa parte di un progetto di sicurezza urbana avviato dalla scorsa primavera, che prevede controlli a piedi nelle zone più frequentate dai cittadini.

Stavano controllando le vie del centro nell'ambito del progetto di sicurezza urbana che prevede il pattugliamento pomeridiano a piedi, in vigore dalla scorsa primavera, delle strade maggiormente frequentate dai cecinesi. Ed è stato proprio durante il loro turno di servizio, intorno alle 19 di.

