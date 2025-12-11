La Polizia sequestra due auto all’interno c’erano attrezzi da scasso

La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata, successivamente accertate come provento di furto. All’interno dei veicoli sono stati trovati attrezzi da scasso, che fanno ipotizzare un collegamento con attività illecite. L’intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto ai reati predatori nella città partenopea.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato due auto di grossa cilindrata risultate poi provento di furto. Gli agenti della Sottosezione Autostradale di Caserta Nord, nei giorni scorsi, hanno intercettato due veicoli alla barriera di Napoli Nord ma i conducenti, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga per sottrarsi al controllo. Il Centro Operativo di Napoli ha quindi inviato una pattuglia del Distaccamento di Nola, che ha individuato i veicoli nei pressi dell’area di servizio “Tre Ponti” sull’A30. Alla vista degli operatori, però, i guidatori hanno invertito la marcia in autostrada, percorrendo contromano alcuni metri, prima di abbandonare le auto sulla corsia di emergenza e dileguarsi a piedi, insieme agli occupanti delle vetture, nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Polizia sequestra due auto, all’interno c’erano attrezzi da scasso

Sciatore trovato per due volte senza casco nella stessa giornata: la polizia gli sequestra lo skipass Vai su X

https://www.telenuova.tv/2025/12/10/salerno-la-polizia-di-stato-sequestra-oltre-5-kg-di-prodotti-a-base-di-cannabis-e-denuncia-titolare-e-dipendente-di-un-cannabis-s - facebook.com Vai su Facebook

Fuggono dalla polizia contromano in autostrada, poi abbandonano le auto: erano state rubate - Due vetture sono state intercettate sull'Autostrada A30, alla barriera di Napoli Nord: dopo una fuga contromano, i malviventi le hanno abbandonate; i veicoli ... Secondo fanpage.it

Truffe sulle auto usate vendute online: due indagati e sequestri per 182 mila euro - Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Bergamo e della Polizia Stradale: sequestrati ... Da ecodibergamo.it