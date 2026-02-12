Furgone esploso due famiglie evacuate Vagnoli | Domani evitate camminate all' aperto

Una esplosione di un furgone ha provocato il panico in una zona residenziale. Due famiglie sono state evacuate per sicurezza. Le forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la zona e bonificare l’area, che è stata riaperta al traffico solo nel pomeriggio, intorno alle 17. Il sindaco Vagnoli invita ora i cittadini a evitare passeggiate all’aperto fino a nuovo avviso.

Concluse le operazioni di bonifica nell'area dove è esploso il mezzo sanitario. Il punto della situazione tracciato dal sindaco La strada è stata riaperta alle 17, dopo ore di lavoro per bonificare l'area e mettere in sicurezza gli edifici circostanti. È stato l'ultimo atto di una giornata campale per Bibbiena, durante la quale è stata sfiorata una tragedia: un furgone che trasportava materiale sanitario è esploso. Erano da poco scoccate le 10 del mattino quando in via Michelangelo il mezzo che aveva a bordo anche bombole di ossigeno è scoppiato. Un enorme boato è stato avvertito in tutta la cittadina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Quattro esplosioni sono scoppiate in via Michelangelo a Bibbiena, vicino ad Arezzo.

