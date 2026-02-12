Esplosioni nel furgone con bombole d' ossigeno a Bibbiena vicino Arezzo | 6 feriti scuola e famiglie evacuate

Quattro esplosioni sono scoppiate in via Michelangelo a Bibbiena, vicino ad Arezzo. Un furgone con bombole d'ossigeno è esploso più volte, ferendo sei persone. Tra i feriti ci sono anche un vigile del fuoco e alcuni bambini delle scuole vicine. Le scuole e le famiglie sono state evacuate per sicurezza. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per capire cosa abbia provocato le deflagrazioni.

Un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Diverse deflagrazioni hanno generato una colonna di fumo visibile a distanza e momenti di paura tra i residenti: 6 feriti, tutti lievi, tra cui un vigile del fuoco. La strada è stata chiusa, evacuate due famiglie: messi in sicurezza anche alcuni alunni di una scuola vicina. Le esplosioni a Bibbiena Il bilancio: 6 feriti, tra cui un vigile del fuoco Strada chiusa, scuola in sicurezza ed evacuazioni Le esplosioni a Bibbiena Il panico è scattato alle ore 10:06 di giovedì 12 febbraio, quando in via Michelangelo un furgone, carico di bombole di ossigeno e attrezzature mediche, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Bibbiena Arezo

Questa mattina a Bibbiena un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso.

Ultime notizie su Bibbiena Arezo

