Crolla solaio a Napoli evacuate due famiglie

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande spavento per due famiglie napoletane. Nel quartiere Barra è crollato il solaio di un'abitazione. Si tratterebbe di case popolari del Rione Baronessa. Il Comune di Napoli comunica che non ci sono stati feriti ma che i due nuclei familiari sono stati evacuati e avrebbero trovato riparo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

crolla solaio a napoli evacuate due famiglie

© Napolitoday.it - Crolla solaio a Napoli, evacuate due famiglie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

crolla solaio napoli evacuateCrolla solaio a Napoli, evacuate due famiglie - Nel quartiere Barra è crollato il solaio di un'abitazione. Da napolitoday.it

crolla solaio napoli evacuateCrolla il solaio della casa popolare a Napoli, paura per 2 famiglie - In seguito al crollo di un solaio a Barra in un’abitazione di edilizia residenziale due nuclei familiari sono stati evacuati trovando momentanea ... Scrive internapoli.it

Napoli: crolla solaio in abitazione di edilizia residenziale - In un'abitazione di edilizia residenziale occupata da due nuclei familiari si è verificato il crollo di un solaio. Si legge su agenzianova.com

crolla solaio napoli evacuateNapoli, crollo nella casa popolare di Barra: prima messa in sicurezza, attesa per lavori - Via calcinacci e pericoli dalla casa popolare di Barra, nella zona orientale di Napoli, che ieri è stata interessata dal crollo parziale del solaio. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crolla Solaio Napoli Evacuate