Crolla solaio a Napoli evacuate due famiglie
Grande spavento per due famiglie napoletane. Nel quartiere Barra è crollato il solaio di un'abitazione. Si tratterebbe di case popolari del Rione Baronessa. Il Comune di Napoli comunica che non ci sono stati feriti ma che i due nuclei familiari sono stati evacuati e avrebbero trovato riparo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
