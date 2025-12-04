crolla solaio a napoli evacuate due famiglie

Grande spavento per due famiglie napoletane. Nel quartiere Barra è crollato il solaio di un'abitazione. Si tratterebbe di case popolari del Rione Baronessa. Il Comune di Napoli comunica che non ci sono stati feriti ma che i due nuclei familiari sono stati evacuati e avrebbero trovato riparo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

