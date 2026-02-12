Funerali Patrizia De Blanck la figlia Giada in lacrime | Temeva rimanessi sola le ho mentito per darle speranza

Oggi si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck alla chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La figlia Giada si è presentata in lacrime, confessando di aver mentito per darle speranza. La donna si era spenta nei giorni scorsi, lasciando un vuoto tra amici e parenti. La cerimonia è stata semplice e intensa, con molti che hanno voluto renderle omaggio.

