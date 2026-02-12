Funerali Patrizia De Blanck la figlia Giada in lacrime | Temeva rimanessi sola le ho mentito per darle speranza
Oggi si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck alla chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La figlia Giada si è presentata in lacrime, confessando di aver mentito per darle speranza. La donna si era spenta nei giorni scorsi, lasciando un vuoto tra amici e parenti. La cerimonia è stata semplice e intensa, con molti che hanno voluto renderle omaggio.
I funerali di Patrizia De Blanck si sono tenuti oggi, giovedì 12 febbraio presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La figlia Giada De Blanck, in lacrime, ha confidato: "La più grande paura di mia madre era che restassi sola. Le ho detto qualche bugia bianca per darle la speranza che sarebbe guarita".🔗 Leggi su Fanpage.it
