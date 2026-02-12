Patrizia De Blanck l’ultimo saluto a Roma Sua figlia Giada | Aveva paura che rimanessi sola

Oggi a Roma, in zona Ponte Milvio, si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck. La famiglia si è stretta intorno a sua figlia Giada, che ha raccontato come la madre avesse paura di rimanere sola. La cerimonia è stata un momento di grande emozione, con molti amici e conoscenti che hanno voluto renderle omaggio. Tra loro anche Beppe Convertini, che ha partecipato con rispetto e affetto.

Oggi, in zona Ponte Milvio a Roma, si sono tenuti i funerali della contessa Patrizia De Blanck. Commossi sua figlia Giada e Beppe Convertini Lo scorso 9 febbraio si è spenta Patrizia De Blanck, la contessa del popolo, un personaggio televisivo amato per la sua ironia. Ad annunciare la morte sua figlia Giada che in questi giorni è stata avvolta da un grande abbraccio virtuale e non. Oggi i funerali della contessa si sono svolti a Roma, nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Tante le persone che hanno affrontato la pioggia per salutare la contessa che se n'è andata dopo una lunga malattia.

