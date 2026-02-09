Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Patrizia De Blanck, morta a 85 anni. La notizia ha colpito tutti, anche la famiglia. La figlia Giada, visibilmente sconvolta, ha detto: “Non riesco a parlare”. Il dolore è forte e lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e ammirata.

Il mondo della televisione e dello spettacolo italiano saluta per sempre Patrizia De Blanck: la contessa è morta all’età di 85 anni. La notizia chiude la storia di un personaggio rimasto per decenni al centro dell’attenzione pubblica, riconoscibile per stile, carattere e presenza nei salotti televisivi. La scomparsa, resa nota nelle ultime ore, arriva dopo un periodo in cui Patrizia De Blanck era di fatto sparita dalla scena. Negli ultimi tempi non erano circolate comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni e non si registravano apparizioni pubbliche, interviste o aggiornamenti diretti. Solo dopo l’annuncio emergono dettagli più precisi: la contessa stava affrontando una malattia importante, vissuta con riservatezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Morta Patrizia De Blanck, le parole strazianti della figlia Giada: “Non riesco a parlare”. Dolore enorme

La notizia della scomparsa della contessa Patrizia de Blanck ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media italiani.

È scomparsa a 85 anni Patrizia de Blanck, la contessa che tutti conoscevano.

