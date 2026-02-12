A Pisa e Firenze, diversi esponenti della Lega lasciano i rispettivi incarichi. Deputati, consiglieri comunali e dirigenti provinciali scelgono di correre con Vannacci. La decisione colpisce nel vivo il panorama politico locale, con alcuni che già annunciano il passaggio ufficiale. La fuga sembra essere motivata dall’orientamento verso il candidato, ma le conseguenze sono ancora tutte da valutare.

Si va dal deputato ai consiglieri comunali di maggioranza a Pisa, dal dirigente provinciale fiorentino fino ai consiglieri di quartiere (cinque su sette leghisti) a Firenze. È folta la schiera dei vannacciani pronti a seguire Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale. Il nome che fa più rumore è stato quello del deputato pisano Edoardo Ziello (nella foto). Ma a Pisa lo scossone è anche nella maggioranza in consiglio comunale con Angelo Ciavarrella e Maria Grazia Bellomini che hanno dato il benservito alla Lega per aderire a Futuro Nazionale, spostando gli equilibri del centrodestra in Comune pur continuando a sostenere la maggioranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga dalla Lega da Pisa a Firenze per correre da Vannacci

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega.

Matteo Salvini esprime delusione nei confronti di Vannacci.

