Salvini | Deluso da Vannacci accolto dalla Lega quando aveva tutti contro

Matteo Salvini esprime delusione nei confronti di Vannacci. Il leader della Lega dice di essere rimasto amareggiato, anche se non arrabbiato. Ricorda come la Lega abbia accolto Vannacci quando tutti gli altri lo avevano lasciato da solo, con giornali, politici e opinioni contrarie. Salvini sottolinea che la sua reazione non è di rabbia, ma di delusione.

ROMA – “Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato. La Lega aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti. Abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, tanto a lui quanto ai suoi collaboratori più stretti. Gli abbiamo offerto l’opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio alle elezioni europee, io come tanti altri leghisti l’ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei Patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vicesegretario del nostro partito”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di proseguire da solo con il suo progetto, Futuro Nazionale.

