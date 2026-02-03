Vannacci esce dalla Lega | Vado da solo con Futuro Nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega. Dopo settimane di voci, il generale ha confermato di aver deciso di andare avanti da solo, con il movimento Futuro Nazionale. La sua scelta sorprende, soprattutto dopo l’attenzione che si è creata attorno alla sua uscita. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi di Vannacci nel panorama politico.

Roberto Vannacci è uscito dalla Lega. Se n'è parlato per una mattina intera, ora è il generale stesso a confermarlo. "Inseguo un sogno, e vado lontano, Futuro Nazionale", ha scritto il generale su Instagram, ricondividendo il logo che ha depositato il 24 gennaio. "Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci – continua il post –. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it

Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l'addio alla Lega.

VANNACCI PRONTO A LASCIARE LA LEGA: DEPOSITATO IL MARCHIO "FUTURO NAZIONALE"

