Hashish cocaina contanti e armi ad aria compressa | 2 arresti

Nella notte tra 8 e 9 dicembre, i Carabinieri di Bergamo hanno effettuato un’operazione che ha portato al sequestro di droga, contanti e armi ad aria compressa, e all’arresto di due persone. L’intervento ha evidenziato un’attività di traffico illegale con sostanze stupefacenti e strumenti potenzialmente pericolosi.

Hashish, cocaina, contanti e armi ad aria compressa. Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo hanno sequestrato 240 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, 37 grammi di cocaina già confezionata in una ventina di dosi e 0,2 grammi di Mdma, oltre a 1.475 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Recuperate anche due pistole ad aria compressa senza tappo rosso e una placca metallica con lo stemma dell’Arma dei Carabinieri, nascosta all’interno di un portafoglio in pelle. Il materiale è stato rinvenuto durante un controllo sul territorio, quando i militari hanno fermato l’auto su cui viaggiavano due uomini italiani, di 63 e 48 anni, entrambi pregiudicati e residenti nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

