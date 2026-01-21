Perugia recuperati 7.000 euro sottratti con truffa informatica

La Polizia Postale di Perugia ha individuato e recuperato 7.000 euro sottratti tramite una truffa informatica ai danni di un cittadino. L'operazione ha permesso di risalire ai responsabili e di recuperare la somma sottratta, contribuendo a rafforzare la tutela degli utenti online.

Gli agenti della Polizia Postale di Perugia sono riusciti a recuperare 7.000 euro sottratti dal conto di una persona tramite un'insidiosa truffa informatica. L'intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva denuncia della vittima. La Polizia di Stato rinnova – in una nota stampa – l'invito a tutti i cittadini a prestare massima attenzione durante le operazioni di pagamento online, controllando sempre l'IBAN dei beneficiari e segnalando qualsiasi anomalia agli istituti di credito o, in caso di emergenza, componendo il numero unico 112.

