Potenziata per 250 mila euro la rete idrica nelle vie Polvara e Roccolo
Completate le opere per la sostituzione della rete di distribuzione idrica lungo via Polvara e via Roccolo, a Lecco. L’intervento, del valore di 250.000 euro, ha permesso di migliorare l’efficienza della rete, ridurre le perdite idriche e garantire un servizio più sicuro e affidabile ai cittadini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Olimpiadi Milano Cortina, a Livigno potenziata la Casa di sanità - facebook.com Vai su Facebook
si adatta a tutte le tue esigenze: Nuova regione 3AZ a Milano e Berlino in arrivo Sicurezza potenziata Object Storage compatibile con API S3 Nuovi strumenti integrati per sviluppatori #OVHcloudSummit25 Vai su X
Videosorveglianza, dal Viminale 372 mila euro a 13 Comuni umbri: ecco quali - di Chiara Fabrizi Ammontano a 372 mila euro i fondi che il ministero dell’Interno ha riconosciuto a 13 Comuni umbri per installare o potenziare la videosorveglianza. Scrive umbria24.it
Finale Ligure, in arrivo 187mila euro per potenziare la videosorveglianza - Il Comune di Finale Ligure ha ottenuto dallo Stato 187mila euro per il potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Lo riporta liguria24.it
Videosorvegliati la zona “movida” e gli ingressi urbani: in arrivo 18 nuove telecamere - Sicurezza, videosorveglianza potenziata: 18 nuove telecamere per le zone sensibili della città - Da piacenzasera.it