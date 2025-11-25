Potenziata per 250 mila euro la rete idrica nelle vie Polvara e Roccolo

Completate le opere per la sostituzione della rete di distribuzione idrica lungo via Polvara e via Roccolo, a Lecco. L’intervento, del valore di 250.000 euro, ha permesso di migliorare l’efficienza della rete, ridurre le perdite idriche e garantire un servizio più sicuro e affidabile ai cittadini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it