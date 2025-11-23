Maxi frode fiscale | 42 indagati tra imprenditori e professionisti Sequestrati oltre 14 milioni di euro

Una maxi frode fiscale finisce al centro di un’inchiesta della guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sono 42 gli indagati, tra imprenditori e professionisti, nel complesso. Per 38 il gip Daniela Vecchiarelli ha disposto il sequestro di beni per 14 milioni 77mila. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro

