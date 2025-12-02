Droni contro gli illeciti | a Prato parte la nuova strategia di sorveglianza

Corrieretoscano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATO – È iniziato il ‘ progetto droni’ della procura di Prato, una sperimentazione che durerà quattro settimane e che introduce un sistema di videosorveglianza aerea finalizzato alle indagini di polizia giudiziaria. L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa sottoscritto tra l’ufficio giudiziario pratese ed Estra spa, società a partecipazione pubblica incaricata di sostenere gli oneri finanziari dell’operazione. Il progetto mira a rafforzare l’attività investigativa attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, con particolare attenzione al controllo del territorio e al contrasto di condotte illecite. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

