Gli hotel sono imprese esportatrici perché ospitano gli stranieri | la bizzarra richiesta di Fratelli d'Italia

Gli hotel italiani, che accolgono molti clienti stranieri, sono considerati imprese esportatrici in alcune proposte legislative. Con un ordine del giorno alla legge di bilancio, Fratelli d’Italia chiede al governo di riconoscere come esportatrici le strutture in cui almeno il 10% dei clienti è di origine internazionale. Questa richiesta mira a valorizzare il settore turistico e le sue potenzialità di crescita all’estero.

