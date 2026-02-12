Frane e allagamenti dichiarato lo stato di emergenza in Umbria | ecco quali sono i comuni interessati

La regione Umbria ha dichiarato lo stato di emergenza dopo le piogge intense che hanno provocato frane e allagamenti. La giunta ha deciso di intervenire subito, coinvolgendo i comuni più colpiti dai recenti eventi meteo. La situazione resta critica in alcune zone, con strade chiuse e famiglie evacuate. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree più a rischio e valutano i danni.

La giunta regionale dell’Umbria ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale in seguito agli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 3, 4, 5 e 8 ottobre 2024 e 13 e 14 febbraio 2025. “Tali eventi – si legge in una nota diffusa da Palazzo Donini - hanno causato gravi danni e criticità idrogeologiche, con allagamenti, smottamenti e frane che hanno interessato numerosi comuni della regione. Per far fronte alle spese sostenute nel corso dell’emergenza, la giunta ha predisposto un fondo da 150mila euro, destinato a ristorare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti eseguiti da enti pubblici, strutture regionali o altre strutture operative”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Friuli, a seguito delle intense piogge del 16 e 17 novembre 2025.

