Frane e allagamenti dichiarato lo stato di emergenza in Umbria | ecco quali sono i comuni interessati

Da ternitoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione Umbria ha dichiarato lo stato di emergenza dopo le piogge intense che hanno provocato frane e allagamenti. La giunta ha deciso di intervenire subito, coinvolgendo i comuni più colpiti dai recenti eventi meteo. La situazione resta critica in alcune zone, con strade chiuse e famiglie evacuate. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree più a rischio e valutano i danni.

La giunta regionale dell’Umbria ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale in seguito agli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 3, 4, 5 e 8 ottobre 2024 e 13 e 14 febbraio 2025. “Tali eventi – si legge in una nota diffusa da Palazzo Donini - hanno causato gravi danni e criticità idrogeologiche, con allagamenti, smottamenti e frane che hanno interessato numerosi comuni della regione. Per far fronte alle spese sostenute nel corso dell’emergenza, la giunta ha predisposto un fondo da 150mila euro, destinato a ristorare le attività di soccorso e assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti eseguiti da enti pubblici, strutture regionali o altre strutture operative”.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Umbria Alluvioni

Alluvione in Friuli, dichiarato lo "stato di emergenza"

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Friuli, a seguito delle intense piogge del 16 e 17 novembre 2025.

“Dichiarato lo stato d’emergenza”. Allarme meteo, tempesta di neve paralizza la città

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Umbria Alluvioni

Argomenti discussi: Maltempo, allerta gialla in sei regioni. Frana in Costiera amalfitana, voragine nel Viterbese; Maltempo, allagamenti a Viareggio e frane a Camaiore; Allagamenti, strade dissestate, frane e smottamenti: la Sabina in tilt; Musumeci: 'Nove comuni su 10 in Sicilia hanno aree ad alto rischio frane'.

frane e allagamenti dichiaratoDichiarato lo stato di emergenza regionale per eventi meteo avversiLa Giunta Regionale dell’Umbria ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a seguito degli eventi meteo avversi ... orvietosi.it

Frazioni sommerse e frane. Cadimare e Valdellora ko. Colpita la Via dell’AmoreLe 5 Terre fanno i conti con gli smottamenti: chiuso il sentiero verde-azzurro. Disagi anche in via Brugnato a Fossamastra. Crolla un muro a Canevella. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.