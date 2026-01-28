Roma si prepara a incassare circa 6,5 milioni di euro grazie al nuovo ticket per sostare alla Fontana di Trevi. L’introduzione di questa misura mira a regolare il flusso di turisti e a raccogliere fondi per la manutenzione del monumento.

È di circa 6,5 milioni di euro la stima degli incassi che si prevede verranno generati dall’introduzione del ticket per poter sostare a bordo vasca della celebre Fontana di Trevi, situata a Roma. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale da Assoturismo Roma. L’associazione torna a focalizzarsi sulla questione in vista dell’imminente introduzione del ticket, come indicato nella nota. I lavori per sistemare le transenne sono in corso e si prevede che il sistema di biglietteria sarà probabilmente ubicato in via della Stamperia, il che comporterà un ulteriore caos, sia davanti alla fontana che per l’acquisto del biglietto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Assoturismo, stima incassi per Fontana di Trevi circa 6,5 milioni

Approfondimenti su Fontana Trevi

Dal 7 gennaio 2026, la celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento per i visitatori stranieri, con un biglietto di 2 euro, mentre i residenti romani potranno accedervi gratuitamente.

A partire da gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma comporterà il pagamento di due euro, ad eccezione dei residenti.

Ultime notizie su Fontana Trevi

