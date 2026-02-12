François Caillat chi è l’attuale compagno di Cristina Comencini dopo due ex mariti e padri dei suoi figli
Cristina Comencini ha trovato di nuovo l’amore. Ora è insieme al regista francese François Caillat, conosciuto al Festival del Film Italiano di Villerupt, in Lorena. Dopo due matrimoni e figli, la scrittrice e regista italiana sembra aver ritrovato la felicità accanto a lui. La loro relazione sembra consolidarsi, e sono in molti a chiedersi se questa volta durerà.
Cristina Comencini oggi è impegnata sentimentalmente con il regista francese François Caillat. “Ci siamo incontrati al Festival du Film Italien de Villerupt, in Lorena. Io non ci volevo neppure andare, era un periodo in cui ero un po’ giù”, le parole. “Ci siamo scritti molto, prima. Viviamo tra Roma e Parigi, la nostra vita è complicata da continui spostamenti. Ma forse anche rallegrata. Sono due città stupende e poi si è riaperto questo amore, questo senso di coppia”. Oltre alla produzione cinematografica, François Caillat è anche impegnato in attività legate al cinema documentario. Dirige la collana Cinéma documentaire (pubblicazione di dibattiti, testi critici e sceneggiature) presso la casa editrice L’Harmattan (di prossima pubblicazione: Le temps dans le cinéma documentaire, 2011). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
