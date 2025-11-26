Vittime di padri mariti e figli Quasi due casi al giorno al Codice rosa dell’Asl
Il 25 novembre è una data che richiama l’attenzione di tutti sulla violenza di genere e sulla necessità di impegnarsi in prima persona per contrastarla. Su questo fronte l’impegno del personale della Asl Toscana nord ovest è quotidiano e si manifesta anche nei numeri di attività del Codice rosa, il percorso di accesso al Sistema Sanitario Regionale riservato a tutte le persone vittime di violenza, donne, bambini e persone discriminate. Nel 2024 sono state 679 le persone che hanno avuto accesso al Codice rosa attraverso i pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest, di cui 506 donne (il 75%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
45 anni fa fummo colpiti dalla tragedia. Macerie e morti. Alle vittime va il nostro ricordo commosso. Le macerie hanno dato anche la forza per ricominciare. Questa è la nostra comunità. Queste sono le nostre madri e i nostri padri. Da loro l’insegnamento per co - facebook.com Vai su Facebook
Vittime di padri, mariti e figli. Quasi due casi al giorno al Codice rosa dell’Asl - Il 25 novembre è una data che richiama l’attenzione di tutti sulla violenza di genere e sulla necessità di impegnarsi in prima persona per contrastarla. Riporta lanazione.it
Nella violenza di genere la narrazione dei media cambia in funzione delle vittime - Il mito del «femminicidio altruistico» se la donna è malata o con disabilità ... Da ilsole24ore.com
«Era mia figlia», un libro per la Giornata contro la violenza sulle donne - «Era mia figlia» di Irene Vella raccolta le tante vittime di femminicidio attraverso un coro di voci che si levano dal silenzio della morte. Lo riporta elzevir.it