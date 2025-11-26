Il 25 novembre è una data che richiama l’attenzione di tutti sulla violenza di genere e sulla necessità di impegnarsi in prima persona per contrastarla. Su questo fronte l’impegno del personale della Asl Toscana nord ovest è quotidiano e si manifesta anche nei numeri di attività del Codice rosa, il percorso di accesso al Sistema Sanitario Regionale riservato a tutte le persone vittime di violenza, donne, bambini e persone discriminate. Nel 2024 sono state 679 le persone che hanno avuto accesso al Codice rosa attraverso i pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana nord ovest, di cui 506 donne (il 75%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vittime di padri, mariti e figli. Quasi due casi al giorno al Codice rosa dell'Asl