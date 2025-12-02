Dalla medicina alla radio L’omaggio al dottor Gabriele Spinucci | Un uomo di altri tempi
Se n’è andato un anno fa Gabriele Spinucci, con la stessa eleganza con cui è vissuto. Un uomo e un medico indimenticabile, che ha segnato la storia della professione medica a Fermo ed ha accompagnato la vita della città. Nei suoi 94 anni ha saputo aiutare e curare tante persone, sapeva prendersi cura dell’anima oltre che del corpo, sapeva ascoltare e accompagnare. Per questo, per tutto il suo impegno speso per l’ Ordine dei medici, per una professione che ha vissuto come una missione, gli è stata dedicata la sala del Consiglio dell’Ordine dei Medici, su impulso della presidente Anna Maria Calcagni e del Consiglio Direttivo che hanno voluto una cerimonia semplice ma sentita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
