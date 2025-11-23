Paolo Ascierto vincitore del Premio Saxifraga 2025 Omaggio alla memoria di Franco Di Mare

2anews.it | 23 nov 2025

E’ il professor, organizzato dall’associazione “Le mani di Napoli” e teso a celebrare le eccellenze della città di Napoli nei settori sanità, salute, artigianato, cultura e imprenditoria. Il Premio Saxifraga, che porta nel nome del fiore il significato profondo di rinascita, resilienza e bellezza di una città capace di trasformare le difficoltà in forza . 🔗 Leggi su 2anews.it

