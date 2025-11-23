Paolo Ascierto vincitore del Premio Saxifraga 2025 Omaggio alla memoria di Franco Di Mare
E’ il professor, organizzato dall’associazione “Le mani di Napoli” e teso a celebrare le eccellenze della città di Napoli nei settori sanità, salute, artigianato, cultura e imprenditoria. Il Premio Saxifraga, che porta nel nome del fiore il significato profondo di rinascita, resilienza e bellezza di una città capace di trasformare le difficoltà in forza . 🔗 Leggi su 2anews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stile TV. . Battipaglia, conferita la cittadinanza onoraria al prof. Paolo Ascierto - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook
Le Mani di Napoli, premio a Paolo Ascierto e tributo a Franco Di Mare Vai su X
Premio Saxifraga 2025 a Paolo Ascierto - E’ il professor Paolo Ascierto, Ordinario di Oncologia presso l’Università Federico II di Napoli, il vincitore del Premio Saxifraga 2025, organizzato ... Come scrive napolivillage.com
A Paolo Ascierto il premio ‘Per Sempre Scugnizzo’, riconoscimento all’eccellenza nella ricerca oncologica - Il 12 dicembre a Napoli la cerimonia del premio promosso da 'La Voce degli Ultimi', che quest’anno onora il luminare dell’oncologia insieme ad altre personalità del mondo istituzionale, culturale e sc ... Segnala fremondoweb.com
Le Mani di Napoli, premio a Paolo Ascierto e tributo a Franco Di Mare - DI GUIDO INVERNIZZI Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il Premio Saxifraga, l’evento che celebra le eccellenze della città di Napoli nei settori sanità, salute, artigianato, cultura ... Secondo ilgolfo24.it