In Italia si continua a discutere sulla posizione di Macron rispetto all’asse tra Roma e Berlino. Alcuni vedono nel presidente francese un possibile ostacolo, altri credono che l’Italia abbia più da guadagnarci collaborando con lui. Intanto, il governo di Meloni si tiene in equilibrio tra le diverse opinioni, senza prendere decisioni chiare. La polemica resta accesa.

Chi sono io per giudicare, come diceva Francesco buonanima, se Macron sia davvero un nemico per il nuovo asse Roma-Berlino perché vuole affondarci di eurobond, o se il nuovo amico di Meloni Kaiser Merz abbia fatto bene a sfanculare la Francia sull’aereo da guerra che faceva tutti tremar. Giudicare i francesi, poi. Però su una cosa non ci sono dubbi, bisogna soltanto applaudire e ringraziare. E magari chiedersi perché l’Italia sia tanto infingarda in materia. La Francia, per bocca del ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, ha annunciato che chiederà all’Onu le dimissioni di Francesca Albanese dal ruolo di Relatrice speciale per i territori palestinesi occupati dopo le parole dette all’Al-Jazeera Forum di Doha, in cui ha definito Israele “nemico comune dell’umanità”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Francia sì, Albanese no

Approfondimenti su Francia Sì Albanese No

Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

La deputata Albanese è sotto attacco in Francia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LA FRANCIA CONTRO FRANCESCA ALBANESE - MELONI E MATTARELLA MUTI

Ultime notizie su Francia Sì Albanese No

Argomenti discussi: La Francia non lascia passare le dichiarazioni di Francesca Albanese e ne chiede le dimissioni dall'Onu; Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, Francesca Albanese. La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese pronunciate sabato scorso, c; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu.

Francia sì, Albanese noLe firme di Raisport scioperarono mai quando alla direttrice Alessandra De Stefano fu affidata la conduzione del Circolo degli anelli per le Olimpiadi di Tokyo, con gli opinionisti fissi Jury Chechi ... ilfoglio.it

La Francia silura la Albanese: via dall’OnuIn Italia l’ok di Fdi e Lega: è antisemita. Vannacci resta con Meloni, ok alla fiducia su armi a Kiev. Un nuovo ddl sui migranti e il diritto di asilo. Tensione con Parigi sull’asse Roma-Berlino ... msn.com

La Francia si scaglia contro la relatrice Onu Francesca Albanese: "Dichiarazioni oltraggiose, deve dimettersi" >> https://buff.ly/Vfnl3ek - facebook.com facebook

Trump-Netanyahu, scontro sull’Iran. Caso Albanese, la Francia: «Via dall’Onu» x.com