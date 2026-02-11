**Mo | Francia ' Albanese si dimetta da relatrice Onu da lei dichiarazioni oltraggiose' **

Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. La Francia, che fa parte del Consiglio di sicurezza, giudica le sue dichiarazioni fatte durante una conferenza “oltraggiose e colpevoli” e ha deciso di chiedere un passo indietro alla rappresentante. La polemica è scoppiata subito dopo l’intervento di Albanese, che ha suscitato reazioni dure da parte francese.

Parigi, 11 feb. (AdnkronosAfp) - La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le "dichiarazioni oltraggiose e colpevoli" rilasciate sabato durante una conferenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, aggiungendo che "la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

