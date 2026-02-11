**Mo | Francia ' Albanese si dimetta da relatrice Onu da lei dichiarazioni oltraggiose' **

Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. La Francia, che fa parte del Consiglio di sicurezza, giudica le sue dichiarazioni fatte durante una conferenza “oltraggiose e colpevoli” e ha deciso di chiedere un passo indietro alla rappresentante. La polemica è scoppiata subito dopo l’intervento di Albanese, che ha suscitato reazioni dure da parte francese.

Parigi, 11 feb. (AdnkronosAfp) - La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le "dichiarazioni oltraggiose e colpevoli" rilasciate sabato durante una conferenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, aggiungendo che "la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: Francia, 'Albanese si dimetta da relatrice Onu, da lei dichiarazioni oltraggiose'** Approfondimenti su Albanese Onu Francesca Albanese cittadina onoraria, anzi no: il Pd e la sinistra si spaccano sull’onorificenza per la relatrice Onu Rocco Tanica smonta Francesca Albanese e bacchetta la "cura" della relatrice Onu Rocco Tanica ha commentato le dichiarazioni di Francesca Albanese riguardo alla situazione in Iran. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Albanese Onu Argomenti discussi: MO. Malaguti (FdI): Grave contestazione di Albanese su legge antisemitismo. Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, 'parole oltraggiose su Israele'La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese. (ANSA) ... ansa.it Mo, Albanese: stati complici genocidio. Leggi su antisemitismo strumentaliRoma, 3 feb - Mi auguro che dalle rovine di Gaza e delle vite distrutte in Palestina possa nascere non solo la base per una società senza discriminazioni per palestinesi e israeliani, ma anche un nuo ... 9colonne.it Oggi a #Vercelli: DISUNITED NATIONS di C. Cotteret (Francia 2025) Mercoledì 11 febbraio, ore 21:00 Cinema Italia, Piazza Pajetta Il documentario racconta le Nazioni Unite e il lavoro di Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU per il Territorio palestines x.com La Polizia ha smantellato un'organizzazione di matrice albanese dedita al traffico di stupefacenti. L'operazione si è conclusa con 9 arresti effettuati tra le province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, con interventi estesi anche in Francia e Spagna. E - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.