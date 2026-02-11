Mo | Francia ' Albanese si dimetta da relatrice Onu da lei dichiarazioni oltraggiose' 2

La deputata Albanese è sotto attacco in Francia. Dopo le accuse di alcuni parlamentari francesi, tra cui Caroline Yadan, ora si chiede ufficialmente le sue dimissioni da relatrice all’Onu. La polemica esplode dopo alcune dichiarazioni considerate oltraggiose, che hanno scatenato proteste e richieste di chiarimenti. La situazione resta tesa e il caso continua a far parlare.

(Adnkronos) - Le parole di Barrot arrivano dopo che ieri la deputata Caroline Yadan e diversi altri parlamentari francesi avevano chiesto le dimissioni di Albanese. La Yadan ha definito come "retorica demonizzatrice con profonde radici antisemite" le dichiarazioni rilasciate alla presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano, e che descrivevano Israele come un "nemico comune dell'umanità". Secondo la Yadan un mandato delle Nazioni Unite richiede "imparzialità, moderazione e senso di responsabilità" e non può trasformarsi in "una piattaforma per posizioni radicali". E ha invitato la Francia a intervenire affinché la Albanese venga rimossa con effetto immediato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

**Mo: Francia, 'Albanese si dimetta da relatrice Onu, da lei dichiarazioni oltraggiose'**Parigi, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi Franc ... lanuovasardegna.it

Francia chiede dimissioni dell'AlbaneseParigi chiede le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese. La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della si ... rainews.it

Oggi a #Vercelli: DISUNITED NATIONS di C. Cotteret (Francia 2025) Mercoledì 11 febbraio, ore 21:00 Cinema Italia, Piazza Pajetta Il documentario racconta le Nazioni Unite e il lavoro di Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU per il Territorio palestines x.com

