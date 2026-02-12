Francesco Piccolo e Pif portano a Legnago la magia dell’ordinario

Domenica sera al Teatro Salieri di Legnago si tiene uno spettacolo speciale. Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega nel 2014, porta in scena il suo spettacolo

Al Teatro Salieri di Legnago, domenica 15 febbraio, alle 20.45, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014) sarà in scena con “Momenti di trascurabile (in)felicità”, accompagnato dalla partecipazione speciale di Pif. Un incontro teatrale che trasforma i frammenti minimi della vita quotidiana in un racconto capace di parlare a tutti, con leggerezza solo apparente e una profondità che emerge proprio dallo sguardo sulle piccole cose. Lo spettacolo è tratto dai libri Momenti di trascurabile felicità, Momenti di trascurabile infelicità e Momenti trascurabili vol. 3, tutti editi da Einaudi, e costruisce un atlante dell’esperienza comune.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Legnago Magia

Il Natale a Legnago si anima di eventi e iniziative che coinvolgono l'intera comunità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Legnago Magia

Argomenti discussi: AL TEATRO SALIERI LA STRAORDINARIETÀ DEL QUOTIDIANO: FRANCESCO PICCOLO E PIF IN SCENA A LEGNAGO; Momenti di trascurabile (IN)felicità di e con Francesco Piccolo e Pif al Teatro Salieri; Francesco Piccoli e Pif al Teatro Salieri di Legnago (Vr); Auroradisera, lunedì 9 febbraio Nancy Brilli in scena con Il padrone di Gianni Clementi.

Francesco Piccolo e Pif portano a Legnago la magia dell’ordinarioAl Teatro Salieri di Legnago, domenica 15 febbraio, alle 20.45, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014) sarà in scena con Momenti di trascurabile (in)felicità, accompagnato dalla partecipazione speci ... veronasera.it

Momenti di trascurabile (IN)felicità con Francesco Piccolo e PifInaugura con un tutto esaurito la stagione teatrale del Comunale di Russi. Domani va in scena Momenti di trascurabile (IN)felicità, scritto e interpretato da Francesco Piccolo e la partecipazione ... ilrestodelcarlino.it

La Busacca - di Francesco Piccolo (@labusacca) facebook