La magia del Natale a Legnago

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Legnago si anima di eventi e iniziative che coinvolgono l'intera comunità. Dal centro storico alle frazioni, la città si prepara a vivere un periodo ricco di magia e tradizione, proseguendo fino all’Epifania. Un calendario di attività pensato per regalare momenti di gioia e condivisione a residenti e visitatori.

La magia del Natale continua ad animare Legnago anche nei prossimi giorni, con un calendario di iniziative che proseguirà fino all'Epifania e che coinvolge il centro storico, le frazioni e i quartieri. Il programma, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, Vivilegnago

