Momenti di trascurabile INfelicità con Francesco Piccolo e Pif

Inaugura con un tutto esaurito la stagione teatrale del Comunale di Russi. Domani va in scena Momenti di trascurabile (IN)felicità, scritto e interpretato da Francesco Piccolo e la partecipazione speciale di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi. Lo spettacolo offre al pubblico l’occasione di ascoltare direttamente dalla voce del suo autore le storie che hanno reso celebri questi volumi: un’ora e mezza di racconti irresistibili, sospesi tra reale e surreale, di riflessioni sui tempi che viviamo e su quei piccoli, spesso trascurabili episodi dell’esistenza umana che ci accomunano e che, riletti con ironia, riescono a strapparci un sorriso — talvolta anche amaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Momenti di trascurabile (IN)felicità con Francesco Piccolo e Pif

