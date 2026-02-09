Pecco Bagnaia apre a un possibile rinnovo con Ducati. Il pilota italiano dice che le decisioni si prendono in corsa, dopo aver vissuto le ultime gare come le più decisive. “Si viene ricordati per le ultime gare”, afferma, lasciando intendere che anche questa volta potrebbe essere lui a fare la differenza. La Ducati, intanto, e Bagnaia parlano tra loro, pronti a decidere il futuro. La griglia della Moto GP, invece, si prepara a cambiare radicalmente nel 2027, con i nuovi regolamenti che rischiano di stravolgere le

Bologna, 9 febbraio 2026 – Un domino piloti sul punto di innescarsi. Mai come questa volta la griglia della Moto gp potrebbe rimescolare le carte in vista del 2027, con i nuovi regolamenti fatti di motori meno potenti, aerodinamica meno presente ed eliminazione totale degli abbassatori. Una Moto gp che tornerà più simile al passato, per cercare di favorire i sorpassi, di fatto arretrando fino a dieci anni fa, ovvero prima che Ducati impartisse una accelerazione allo sviluppo tecnologico escogitando ogni anno soluzioni che poi tutti hanno ripreso e copiato. Questo cambio regolamentare, unito alla scadenza contrattuale di molti piloti, potrebbe innescare diversi cambi di casacca, partendo da Pecco Bagnaia che è insidiato dal giovane in rampa di lancio Pedro Acosta, accostato da As ai colori Ducati per il 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bagnaia e il rinnovo: “Si viene ricordati per le ultime gare. Io e Ducati parliamo”

Approfondimenti su Bagnaia Ducati

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bagnaia Ducati

Argomenti discussi: Domenicali a Sky: il rinnovo di Marquez, Bagnaia, Bulega e i rumors su Acosta; Bagnaia, il rinnovo tra Bezzecchi e Aprilia richiama Pecco: Quartararo e Acosta allo scoperto su Honda e Ducati; Davide Tardozzi: Bagnaia ha ripreso con un’altra mentalità, vicini al rinnovo con Marc Marquez; Pecco Bagnaia dice di avere ottime scelte per il 2027.

Bagnaia, il rinnovo tra Bezzecchi e Aprilia richiama Pecco: Quartararo e Acosta allo scoperto su Honda e DucatiLa notizia del rinnovo di Bezzecchi con Aprilia con tanto di matrimonio con tutti i crismi smuove ancora di più il mercato piloti della MotoGP già bollente: cosa farà adesso Bagnaia? sport.virgilio.it

Bagnaia: Lorenzo ha ragione quando dice che in MotoGP vali in base ai risultati delle ultime gare ed è giusto che sia cosìFrancesco Bagnaia ha dichiarato che Jorge Lorenzo dice il vero nel momento in cui ha sottolineato quanto sia pazzo il mercato ... formulapassion.it

Domenicali: "Ducati-Marquez più vicini al rinnovo. Su Bagnaia, Bulega e Acosta..." #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP x.com

DUCATI - PECCO BAGNAIA AI TITOLI DI CODA Dopo aver quasi blindato il rinnovo di Marc Marquez per il 2027 il team Ducati Lenovo ha scelto Pedro Acosta (in uscita da KTM) per un dream team tutto spagnolo. Il piano di Ducati era quello di proporre a Ba facebook