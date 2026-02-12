La campionessa italiana di speed skating, Francesca Lollobrigida, ha sorpreso tutti con una gara incredibile a Milano. Dopo aver vinto la medaglia sui 3000 metri alle Olimpiadi Invernali, ha affrontato l’ultimo giro dei 5000 metri con grinta e determinazione. Nonostante un personale sbriciolato di oltre cinque secondi, ha dato il massimo, cercando di conquistare l’oro. La sua performance ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Francesca Lollobrigida è scesa sul ghiaccio di Milano per andare a caccia della medaglia d’oro sui 5000 metri di speed skating, dopo essersi già imposta sui 3000 metri alle Olimpiadi Invernali 2026. L’azzurra è stata inserita nell’ultima batteria e dunque aveva ben chiaro quale fosse il riferimento da battere per salire nuovamente sul gradino più alto del podio: il 6:46.27 siglato dall’olandese Merel Conijn, che si era scatenata negli ultimi due giri tenendo un ritmo infuriato (31.87 e 31.46). La 35enne è partita brillantemente e ha spinto in maniera impetuosa nella fase iniziale: 19.92 il primo mezzo giro, 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

Francesca Lollobrigida oltre i limiti: personale sbriciolato di oltre 5 secondi! E quell'ultimo giro…

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida conquista due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici, lasciando il pubblico senza parole.

