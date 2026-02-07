Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l'Italia a Milano-Cortina con record sbriciolato

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026. Ha battuto il record olimpico e portato il primo oro per l’Italia ai Giochi. La vittoria è arrivata con una prestazione eccezionale, che ha sorpreso gli appassionati di sport in tutto il paese.

Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ai Giochi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Francesca Lollobrigida si prepara a scendere in pista a Milano-Cortina 2026.

