Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l'Italia a Milano-Cortina con record sbriciolato
La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro nei 3000 metri a Milano-Cortina 2026. Ha battuto il record olimpico e portato il primo oro per l’Italia ai Giochi. La vittoria è arrivata con una prestazione eccezionale, che ha sorpreso gli appassionati di sport in tutto il paese.
Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it
Magica Lollobrigida, oro e record olimpico alle Olimpiadi invernali!L'atleta azzurra protagonista di una gara storica, la migliore della sua carriera nel giorno del suo 35esimo compleanno. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it
ULTIM’ORA: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA VINCE IL PRIMO ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI A 35 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO! #MilanoCortina2026 x.com
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.00 Pattinaggio di velocità - 3000m Donne Francesca Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook
