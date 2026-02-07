Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila Sci Franzoni argento nella libera a Bormio Paris bronzo

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano alle Olimpiadi. L’atleta, che oggi ha festeggiato 35 anni, supera tutti e taglia il traguardo in 3 minuti e 54 secondi, stabilendo anche un nuovo record olimpico sui tremila. È la sua quarta partecipazione olimpica e la gioia è grande, mentre nello sci, Franzoni si prende l’argento a Bormio e Paris il bronzo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.