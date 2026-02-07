Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila Sci Franzoni argento nella libera a Bormio Paris bronzo
Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano alle Olimpiadi. L’atleta, che oggi ha festeggiato 35 anni, supera tutti e taglia il traguardo in 3 minuti e 54 secondi, stabilendo anche un nuovo record olimpico sui tremila. È la sua quarta partecipazione olimpica e la gioia è grande, mentre nello sci, Franzoni si prende l’argento a Bormio e Paris il bronzo.
Il terzo azzurro a scendere termina la sua prova a +0"979 da Langehan. Fischnaller sempre 3°, Felderer 5°. Piange la canadese Maltais, sul podio, medaglia di bronzo. Sorride, invece, l'argento, la norvegese Ragne Wiklund; sorride e saluta la 35enne Francesca Lollobrigida, «Medaglia d'oro e campionessa olimpica», come sottolinea lo speaker. A Cortina, a metà della prima manche Dominik Fischnaller è in terza posizione a +0"161 millesimi dal leader, il tedesco Max Langehan. Quinta posizione a +0"300 per un altro azzurro, Leon Felderer. Deve ancora gareggiare Alx Gufler, che scenderà con il n. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Italia, le gare live: esordio con Franzoni d'argento nella libera di Bormio, Paris di bronzo | Velocità: c'è Lollobrigida
Nella prima discesa libera delle Olimpiadi a Bormio, lo svizzero Von Allmen ha vinto l’oro.
Doppietta azzurra da sogno nella discesa libera di Bormio: argento per Franzoni, Paris di bronzo. Oro a Von Allmen | Segui il live
Nella discesa libera di Bormio gli azzurri portano a casa due medaglie.
ULTIM’ORA: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA VINCE IL PRIMO ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI A 35 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO! #MilanoCortina2026 x.com
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 ️ Milano Speed Skating Stadium ⏰Ore 16.00 Pattinaggio di velocità - 3000m Donne 🇮🇹 Francesca Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook
