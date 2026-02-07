Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila Sci Franzoni argento nella libera a Bormio Paris bronzo 

Francesca Lollobrigida conquista il primo oro italiano alle Olimpiadi. L’atleta, che oggi ha festeggiato 35 anni, supera tutti e taglia il traguardo in 3 minuti e 54 secondi, stabilendo anche un nuovo record olimpico sui tremila. È la sua quarta partecipazione olimpica e la gioia è grande, mentre nello sci, Franzoni si prende l’argento a Bormio e Paris il bronzo.

Il terzo azzurro a scendere termina la sua prova a +0"979 da Langehan. Fischnaller sempre 3°, Felderer 5°.  Piange la canadese Maltais, sul podio, medaglia di bronzo. Sorride, invece, l'argento, la norvegese Ragne Wiklund; sorride e saluta la 35enne Francesca Lollobrigida, «Medaglia d'oro e campionessa olimpica», come sottolinea lo speaker. A Cortina, a metà della prima manche Dominik Fischnaller  è in terza posizione a +0"161 millesimi dal leader, il tedesco Max Langehan. Quinta posizione a +0"300 per un altro azzurro, Leon Felderer. Deve ancora gareggiare Alx Gufler, che scenderà con il n. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Nella prima discesa libera delle Olimpiadi a Bormio, lo svizzero Von Allmen ha vinto l’oro.

Nella discesa libera di Bormio gli azzurri portano a casa due medaglie.

