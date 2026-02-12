Francesca Lollobrigida ha conquistato un clamoroso bis alle Olimpiadi

Francesca Lollobrigida ha ottenuto un altro oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, questa volta nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. La campionessa italiana ha dominato la gara, bissando il successo della sua prima medaglia. La sua vittoria ha fatto esplodere di gioia il pubblico e rafforzato il suo ruolo tra le star di questi Giochi.

La già campionessa olimpica dei 3000 metri di pattinaggio di velocità ha bissato il primato anche nella 5 chilometri portando a casa il suo secondo oro in questa edizione dei giochi olimpici Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina. Per la campionessa azzurra è il titolo bis, dopo l'oro nei 3000. Per l'Italia è il sesto oro. Dramma per Lindsey Vonn a Cortina: terribile caduta, urla di dolore in attesa dei soccorsi. Gareggiava col crociato rotto .🔗 Leggi su Today.it

Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.

Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3.

Francesca Lollobrigida, due ori alle Olimpiadi Milano-Cortina: chi è la pattinatrice azzurra (età, carriera, palmares)Francesca Lollobrigida l'ha fatto di nuovo. L'azzurra di Frascati pochi giorni fa era riuscita ad ottenere il record olimpico nei 3000 donne con 3’54’28 e conquista la ... ilmessaggero.it

Leggendaria Francesca Lollobrigida, nuovo oro sui 5.000 metri: è la Regina della Velocità alle OlimpiadiStraordinaria prova dell'azzurra nello speed skating sulla distanza dei 5 mila metri dove si è ripetuta, dopo l'oro sui 3 mila: doppia medaglia che lancia ... fanpage.it

