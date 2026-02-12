Francesca Lollobrigida ha vinto anche i 5000 metri nello speed skating, conquistando il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver già trionfato nei 3000, l’atleta ha spiegato che questa gara è stata molto tattica. Ha detto che loro e il team hanno studiato tutto a tavolino e sono riusciti a mettere in atto il piano durante la corsa. La gioia per il risultato è grande, e l’Italia si gode un’altra medaglia pesante nel medagliere.

Francesca Lollobrigida ha concesso un clamoroso bis, conquistando la medaglia d’oro anche nei 5000 metri femminili dello speed skating (dopo aver già vinto i 3000) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra dopo la cerimonia di premiazione ha parlato ai microfoni di Eurosport, ai quali ha descritto le sensazioni provate prima e durante la propria prestazione. L’azzurra sottolinea l’ulteriore difficoltà avuta in gara: “ Io sto bene e sono contenta, non era facile perché comunque sapevo di correre da sola, perché con Martina Sablikova, è una mia amica, ci siamo sentite e lei, giustamente, io avrei fatto lo stesso, anche se non stava al 100% è partita perché se lo meritava, è una leggenda del pattinaggio, e per questo ci siamo anche abbracciate, sia prima della gara che dopo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesca Lollobrigida: “È stata una gara più tattica, l’abbiamo studiata a tavolino”

Approfondimenti su Lollobrigida Olimpiadi

Francesca Lollobrigida non si ferma.

Francesca Lollobrigida mette in guardia: “Abbiamo due impianti e pochi atleti, l’attenzione finirà” È un messaggio chiaro, mentre lei si prepara a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lollobrigida Olimpiadi

Argomenti discussi: Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nello Speed skating 3000 metri a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026, medaglia d'oro e mamma: la doppia vittoria di Francesca Lollobrigida; Francesca Lollobrigida, le lacrime di papà Maurizio: Dal mare di Ladispoli all’oro delle Olimpiadi.

Francesca Lollobrigida, la mamma più bella d’Italia vola ancoraFrancesca Lollobrigida affronta una sfida intensa nei 5000 metri, un finale emozionante che si conclude con un meritato oro e una chiamata indovinate a chi ... famigliacristiana.it

Francesca Lollobrigida fa bis a Milano Cortina: oro anche nei 5000 metri nello speed skating!Una prova fantastica di Francesca Lollobrigida gli consegna il secondo oro anche nei 5000 metri di speed skating. generationsport.it

Francesca #Lollobrigida e #FedericaBrignone portano a casa altri due ori per l’Italia. Siete un esempio di cui la nostra Nazione va fiera! Straordinarie!! - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com