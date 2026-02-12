Francesca Lollobrigida non è finita! C’è ancora la mass start E può aggiungere un’altra gara…

Francesca Lollobrigida non si ferma. Dopo aver gareggiato, ora c’è ancora la mass start e potrebbe aggiungere un’altra prova al suo programma. La pattinatrice italiana si sente bene e non ha intenzione di mollare. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ancora tutte da scrivere per lei.

L'appetito vien mangiando. Francesca Lollobrigida è in una condizione straordinaria in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver regalato a se stessa e all'Italia l'oro nei 3000 metri femminili dello speed skating, l'azzurra si è ripetuta oggi nei 5000, completando una doppietta riuscita soltanto alle autentiche fuoriclasse della disciplina. Una prestazione semplicemente straordinaria, culminata con la demolizione del record italiano, che certifica in modo inequivocabile lo stato psicofisico della romana in questa rassegna a Cinque Cerchi. A questo punto, verrebbe da dire, non si possono più porre limiti.

