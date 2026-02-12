Francesca Albanese risponde alle richieste di dimissioni del ministro francese Barrot. La relatrice Onu per la Palestina si difende, accusando il ministro di aver detto cose sbagliate e di agire con malafede. Albanese chiede che Barrot si scusi pubblicamente, altrimenti continuerà a considerare le sue parole come una presa in giro. La tensione tra Italia e Francia si alza ancora di più.

“Mi aspetto che il ministro si scusi perché ha detto una cosa sbagliata. Se non lo farà è malafede”. Così Francesca Albanese ha replicato alle accuse arrivate dal ministro per gli Affari esteri francesi Barrot che ieri ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale Onu per la Palestina. Collegata con l’eurodeputata Cecilia Strada con il cinema Anteo di Milano dopo la proiezione del documentario Disunited Nations, Albanese ha voluto fare chiarezza sulle affermazioni che le vengono attribuite e che, come verificato anche dal Fatto Quotidiano, non trovano riscontro nel video integrale dell’intervento al forum di Al Jazeera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese sulla richiesta francese di dimissioni: “Mi si accusa di antisemitismo per un video manipolato. Ora il ministro chieda scusa”

La relatrice dell’ONU, di origini albanesi, ha accusato la Francia di aver manipolato le cose.

La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi.

