Francia contro Francesca Albanese | richiesta di dimissioni dopo le dichiarazioni su Israele

La Francia ha deciso di chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. La motivazione sono le sue recenti dichiarazioni su Israele, considerate offensive dal governo francese. Il governo francese ha precisato che non si rivolge al governo italiano, ma al popolo. La questione ha scatenato un putiferio, con reazioni divise tra chi chiede rispetto e chi difende la libertà di espressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Parigi: "Parole inaccettabili, non rivolte al governo ma al popolo". La Francia ha annunciato che chiederà ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, in seguito a dichiarazioni ritenute offensive nei confronti di Israele. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, intervenuto all'Assemblea Nazionale. Il capo della diplomazia ha affermato che Parigi "condanna senza alcuna riserva le parole oltraggiose e irresponsabili" pronunciate dalla relatrice lo scorso sabato.

