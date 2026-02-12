Francesca Albanese replica alle accuse di antisemitismo | il video

La relatrice sulla Palestina, Francesca Albanese, risponde alle accuse di antisemitismo dopo aver definito Israele un “nemico comune”. La sua dichiarazione è stata fatta durante un collegamento con il cinema Arlecchino di Bologna, dove ha precisato che circola una versione alterata del video che la riguarda. Albanese ha invitato a guardare le cose nel merito, smentendo le interpretazioni che le sono state attribuite.

