Francesca Albanese replica alle accuse di antisemitismo | il video

La relatrice sulla Palestina, Francesca Albanese, risponde alle accuse di antisemitismo dopo aver definito Israele un “nemico comune”. La sua dichiarazione è stata fatta durante un collegamento con il cinema Arlecchino di Bologna, dove ha precisato che circola una versione alterata del video che la riguarda. Albanese ha invitato a guardare le cose nel merito, smentendo le interpretazioni che le sono state attribuite.

La Relatrice sulla Palestina nel mirino per la frase 'Israele nemico comune', in collegamento con il cinema Arlecchino di Bologna: "Diffusa una versione manomessa del filmato"

Francesca Albanese sulla richiesta francese di dimissioni: “Mi si accusa di antisemitismo per un video manipolato. Ora il ministro chieda scusa”

Francesca Albanese risponde alle richieste di dimissioni del ministro francese Barrot.

La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: “Mai detto ciò di cui mi accusano” | VIDEO

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.

Argomenti discussi: Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; La Francia contro Francesca Albanese: Oltraggia lo Stato ebraico, via dall’Onu. Sotto accusa la frase Israele nemico comune; Caso Albanese all’Onu: la Francia chiede le dimissioni della relatrice su Gaza; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: Parole oltraggiose su Israele.

