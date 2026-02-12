Francesca Albanese replica alle accuse di antisemitismo | il video
La relatrice sulla Palestina, Francesca Albanese, risponde alle accuse di antisemitismo dopo aver definito Israele un “nemico comune”. La sua dichiarazione è stata fatta durante un collegamento con il cinema Arlecchino di Bologna, dove ha precisato che circola una versione alterata del video che la riguarda. Albanese ha invitato a guardare le cose nel merito, smentendo le interpretazioni che le sono state attribuite.
La Relatrice sulla Palestina nel mirino per la frase 'Israele nemico comune', in collegamento con il cinema Arlecchino di Bologna: "Diffusa una versione manomessa del filmato"
Francesca Albanese sulla richiesta francese di dimissioni: “Mi si accusa di antisemitismo per un video manipolato. Ora il ministro chieda scusa”
Francesca Albanese risponde alle richieste di dimissioni del ministro francese Barrot.
La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: “Mai detto ciò di cui mi accusano” | VIDEO
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.
Accuse false. Ricordate l’’affaire Dreyfus’ Alfred Dreyfus, il capitano di stato maggiore francese, ebreo, condannato per alto tradimento nel 1894 Oggi Dreyfus è l’italiana Francesca Albanese. Dreyfus non una volta, ma molteplici. Non bastano le sanzioni de facebook
