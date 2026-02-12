La Francia contro Francesca Albanese la replica della relatrice Onu | Mai detto ciò di cui mi accusano | VIDEO

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”. Albanese risponde subito, negando di aver mai pronunciato quelle parole e ribadisce di non aver mai fatto affermazioni del genere. La vicenda si fa sempre più tesa, con le parti che si scambiano accuse e difese.

Francesca Albanese replica alla Francia che aveva chiesto le sue dimissioni da relatrice Onu perché, secondo Parigi, avrebbe affermato che Israele “è il nemico comune dell’umanità”. Tuttavia in un video pubblicato dalla stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi sul suo profilo X non vi è traccia della frase incriminata. “Sfido tutti a trovare ciò di cui sono accusata di aver detto: che Israele è il nemico dell’umanità. Non l’ho mai detto” ha dichiarato Francesca Albanese replicando alle accuse di Parigi. “Non è assurdo aver semplicemente esercitato la libertà di espressione, la libertà di parola in un contesto di crimini evidenti e pienamente documentati, sui quali ho la responsabilità e l’obbligo di denunciare?” ha aggiunto Albanese. 🔗 Leggi su Tpi.it

La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi.

La Francia si è scagliata contro Francesca Albanese dopo le sue dichiarazioni su Israele.

