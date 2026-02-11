La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi. Parigi accusa Albanese di aver pronunciato parole “oltraggiose e colpevoli” durante un forum di Al Jazeera, e ora vuole che lasci la carica. Albanese si difende, affermando di non aver mai detto le cose di cui viene accusata. La polemica si accende nel mezzo di tensioni sempre più alte sulla questione israelo-palestinese.

Parigi chiede le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese, dopo le “dichiarazioni oltraggiose e colpevoli ” rilasciate sabato durante un forum organizzato da Al Jazeera. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, aggiungendo che “la Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli della signora Francesca Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile”. Le parole di Barrot arrivano dopo che ieri la deputata Caroline Yadan e diversi altri parlamentari avevano chiesto le dimissioni di Albanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: “Da lei parole oltraggiose su Israele”. Lei: “Mai detto le cose di cui mi accusano”

Approfondimenti su Francia Albanese

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Francia Albanese

Argomenti discussi: Il super caccia franco tedesco è morto: lo schiaffo della Germania alla Francia. E Macron chiede spiegazioni a Merz; Parigi chiede le dimissioni di Albanese: Parole oltraggiose su Israele; Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: Su Israele parole oltraggiose; Shein non è riuscito a fare del Brasile un polo produttivo, mentre in appello la Francia chiede solo la sospensione del suo marketplace.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: Da lei dichiarazioni oltraggioseBarrot ha affermato che le parole della Albanese sono assolutamente inaccettabili e ha denunciato una lunga lista di posizioni scandalose ... affaritaliani.it

La Francia chiede le dimissioni di Francesca AlbaneseA confermarlo è il ministro degli Esteri dopo che la richiesta è stata avanzata da una sessantina di deputati dell’Assemblea nazionale. La Relatrice speciale Onu per i territori palestinesi avrebbe de ... editorialedomani.it

«Israele nemico comune dell'umanità», Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: «Parole oltraggiose» - facebook.com facebook

Onu, la Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese: “Parole offensive contro gli israeliani” x.com