Francesca Albanese dopo la Francia anche la Germania chiede dimissioni | Non può ricoprire questo incarico

La Germania ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi. La richiesta arriva dopo che anche la Francia si era pronunciata contro di lei, accusandola di non poter ricoprire più quell’incarico. Albanese si trova ora al centro di una polemica internazionale, con vari paesi che chiedono chiarimenti e spiegazioni sulla sua posizione e sui suoi interventi.

La Germania chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. La causa? "Ripetute uscite fuori luogo" e una recente dichiarazione: Israele "nemico comune dell'umanità" in presenza di un dirigente di Hamas e del ministro degli Esteri iraniano La richiesta di dimissioni non è più isolata. Dopo la Francia, anche la Germania si schiera contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha scritto su X che Albanese avrebbe avuto "ripetute uscite fuori luogo", citando in particolare una recente dichiarazione in cui Israele sarebbe stato definito "nemico comune dell'umanità".

