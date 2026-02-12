Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca Albanese

Dopo la Francia, anche la Germania ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu per la Palestina. Le accuse si sono concentrate su una frase che Albanese non ha mai pronunciato, ma che viene comunque usata per mettere in discussione il suo operato. La situazione si fa tesa, con la destra di governo italiana che si unisce alle pressioni, alimentando le polemiche intorno alla figura della diplomatica.

Prima la Francia, adesso la Germania (oltre a tutta la destra di governo italiana). Le Relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, Francesca Albanese, è ancora bersagliata per una frase che, semplicemente, non ha mai detto. Nonostante l'evidenza ( basta ascoltare il video integrale, senza tagli ), oggi il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, segue l'esempio del suo omologo francese e chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite: "Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato.

