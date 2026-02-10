Frana Arenzano | fumata nera ipotesi esplosivo venerdì o sabato

Venerdì o sabato potrebbero arrivare novità sulla frana di Arenzano. In prefettura, ancora nessuna data ufficiale per le microcariche che devono stabilire le cause del movimento di terra avvenuto il 25 gennaio sulla via Aurelia. I tecnici stanno lavorando, ma finora nessuna conferma su quando si potrà intervenire con le esplosioni per stabilizzare la zona. La gente aspetta ancora risposte, mentre il rischio di ulteriori smottamenti resta alto.

Dalla riunione in prefettura non è ancora emersa ufficialmente una data: tra i nodi da sciogliere, quello del trasporto dell'esplosivo che deve arrivare da Cuneo e dev'essere autorizzato dalla locale Prefettura Fumata nera in prefettura: nessuna data ufficiale per le microcariche sulla frana di Arenzano che si è abbattuta sulla via Aurelia lo scorso 25 gennaio. Questo è quanto emerso nel corso di una riunione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, convocata in Prefettura questo pomeriggio. Si procede dunque ancora per ipotesi. Le nuove date al vaglio - al momento non ancora confermate - sono venerdì 13 o sabato 14 febbraio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Giovedì sera ad Arenzano potrebbe arrivare il momento dello sgombero definitivo.

